Dono da aeronave, Luciano Huck diz que não emprestou avião a Lula

Luciano Huck Crédito: TV Globo

O apresentador Luciano Huck, 48, usou suas redes sociais para esclarecer que não deu carona nem emprestou seu avião particular ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 74, que deixou Curitiba, após ser solto da sede da Polícia Federal, em direção a São Paulo.

"Aviação é muito cara. E para tornar mais eficiente eu tenho um sócio, que é a Icon Táxi Aéreo, e quando eu não estou voando, o avião fica à disposição deles para fretamento, em bom português é pra alugar o avião para ajudar pagar as contas todas", afirmou Huck em sua conta no Instagram.

Lula chegou à capital paulista neste sábado (9) na aeronave que pertence à Icon e à Brisair Serviços Técnicos Aeronáuticos, empresa do apresentador. A coincidência gerou algumas especulações de cunho político, o que Huck classificou como "maluquice", provocada pelo momento de polarização do país.

"Quem cuida dessa agenda de voo e todos os detalhes é a Icon, então qualquer especulação política em cima disso é maluquice desse momento polarizado que vive o país. O fato não passou de uma simples questão comercial, vamos dizer assim", concluiu.

O apresentador, que chegou a cogitar concorrer à Presidência no ano passado, já declarou publicamente que não votava no PT. Aliados de Huck ouvidos pela Folha de S.Paulo em setembro confirmam que ele "está considerando" a possibilidade de concorrer ao cargo em 2022, embora a decisão concreta só deva vir mais tarde.