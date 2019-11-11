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Táxi aéreo

Dono da aeronave, Luciano Huck diz que não emprestou avião a Lula

O apresentador Luciano Huck, 48, usou suas redes sociais para dizer que não deu carona nem emprestou seu avião particular ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 74, que deixou Curitiba, após ser solto da sede da Polícia Federal, em direção a São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2019 às 21:39

Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 21:39

Luciano Huck Crédito: TV Globo
O apresentador Luciano Huck, 48, usou suas redes sociais para esclarecer que não deu carona nem emprestou seu avião particular ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 74, que deixou Curitiba, após ser solto da sede da Polícia Federal, em direção a São Paulo. 
"Aviação é muito cara. E para tornar mais eficiente eu tenho um sócio, que é a Icon Táxi Aéreo, e quando eu não estou voando, o avião fica à disposição deles para fretamento, em bom português é pra alugar o avião para ajudar pagar as contas todas", afirmou Huck em sua conta no Instagram. 
Lula chegou à capital paulista neste sábado (9) na aeronave que pertence à Icon e à Brisair Serviços Técnicos Aeronáuticos, empresa do apresentador. A coincidência gerou algumas especulações de cunho político, o que Huck classificou como "maluquice", provocada pelo momento de polarização do país. 
"Quem cuida dessa agenda de voo e todos os detalhes é a Icon, então qualquer especulação política em cima disso é maluquice desse momento polarizado que vive o país. O fato não passou de uma simples questão comercial, vamos dizer assim", concluiu. 
O apresentador, que chegou a cogitar concorrer à Presidência no ano passado, já declarou publicamente que não votava no PT. Aliados de Huck ouvidos pela Folha de S.Paulo em setembro confirmam que ele "está considerando" a possibilidade de concorrer ao cargo em 2022, embora a decisão concreta só deva vir mais tarde.
Apesar do vídeo do apresentador, muitos seguidores afirmaram não estar convencidos da explicação: "Não esclareceu! Mostra o plano de voo. O Brasil está farto de palavras bonitas. Quero ação, provas!", afirmou um internauta. "Faz-nos rir... Você acha que o povo é burro?", questionou outro.

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