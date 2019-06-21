Home
Dodge se mostra contrária ao pedido para anular ação que condenou Lula

O habeas corpus acusa Moro de ter agido com parcialidade ao condenar o ex-presidente no caso do triplex do Guarujá, quando ainda era juiz federal em Curitiba