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Operação Disque 100

Do Val diz que pai de menor autorizou uso de vídeo que o tornou alvo da PF

Senador capixaba diz ter tomado precauções na hora de compartilhar o vídeo, que envolve menores de idade, nas redes sociais
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

16 ago 2024 às 19:25

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 19:25

O senador Marcos do Val (Podemos-ES)
Marcos do Val foi alvo da operação Disque 100, da Polícia Federal Crédito: Pedro França/Agência Senado
O senador Marcos Do Val (Podemos) informou nesta sexta-feira (16), por meio de nota à imprensa, que o compartilhamento do vídeo que o tornou um dos alvos da Operação Disque 100, da Polícia Federal, ocorreu com "autorização formal" do pai dos menores que aparecem na  gravação em que ataques são direcionados  a autoridades, entre elas agentes da  própria PF.
A operação Disque 100, deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira (14) e que cumpriu mandado de busca e apreensão em um dos endereços de Do Val em Vitória, aponta suposta corrupção de menores visando à intimidação de policiais federais e de  seus familiares. 
"(...) De antemão, é necessário trazer à luz a verdade dos fatos: o vídeo envolvendo uma criança, que está sendo utilizado de forma deturpada, foi registrado pelo próprio pai da criança, que me enviou uma autorização formal para o uso do material para ser repostado, para denunciar violações de direitos humanos que ele, bem como a sua família, sofreram por ação do delegado Fábio Shor", diz o senador capixaba, na nota de esclarecimento,

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O pai da criança a quem Do Val se refere é Oswaldo Eustáquio, blogueiro bolsonarista que também foi alvo da operação deflagrada por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. É dele que o senador afirma ter recebido o vídeo republicado em suas redes sociais. 
Do Val diz que pai de menor autorizou uso de vídeo que o tornou alvo da PF
No vídeo, que teria sido publicado originalmente em um perfil atribuído à filha adolescente de Eustáquio e compartilhado em seguida pelo político capixaba, outros dois filhos do blogueiro citam um delegado que fez buscas e apreensões em sua casa, segundo apurou o Estadão.
Em outro trecho de seu comunicado à imprensa, o parlamentar do Espírito Santo afirma ter tomado as devidas precauções na hora de compartilhar o vídeo com menores em seu perfil nas redes. 
"Por zelo e respeito, o vídeo foi divulgado com o rosto da criança devidamente embaçado, ao contrário do que fez o próprio pai ao publicá-lo em suas redes sociais com o rosto descoberto", destaca Do Val.

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