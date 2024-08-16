Marcos do Val foi alvo da operação Disque 100, da Polícia Federal Crédito: Pedro França/Agência Senado

"(...) De antemão, é necessário trazer à luz a verdade dos fatos: o vídeo envolvendo uma criança, que está sendo utilizado de forma deturpada, foi registrado pelo próprio pai da criança, que me enviou uma autorização formal para o uso do material para ser repostado, para denunciar violações de direitos humanos que ele, bem como a sua família, sofreram por ação do delegado Fábio Shor", diz o senador capixaba, na nota de esclarecimento,

O pai da criança a quem Do Val se refere é Oswaldo Eustáquio, blogueiro bolsonarista que também foi alvo da operação deflagrada por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes . É dele que o senador afirma ter recebido o vídeo republicado em suas redes sociais.

Your browser does not support the audio element. Do Val diz que pai de menor autorizou uso de vídeo que o tornou alvo da PF

No vídeo, que teria sido publicado originalmente em um perfil atribuído à filha adolescente de Eustáquio e compartilhado em seguida pelo político capixaba, outros dois filhos do blogueiro citam um delegado que fez buscas e apreensões em sua casa, segundo apurou o Estadão.

Em outro trecho de seu comunicado à imprensa, o parlamentar do Espírito Santo afirma ter tomado as devidas precauções na hora de compartilhar o vídeo com menores em seu perfil nas redes.