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Ação da Polícia Federal

Do Val é alvo da Operação Disque 100 e é acusado de corrupção de menores

A acusação veio de um vídeo compartilhado pelo senador nas redes sociais; parlamentar diz que foi alvo de ação abusiva
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 ago 2024 às 18:43

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 18:43

BRASÍLIA - O senador Marcos do Val (Podemos-ES) foi um dos alvos da Operação Disque 100, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (14). O senador foi acusado de corrupção de menores e, na mesma investigação, teve suas redes sociais bloqueadas e bloqueio de até R$ 50 milhões em suas contas. Parlamentar alega em nota que informações são infundadas. Confira abaixo.
A acusação de corrupção de menores veio de um vídeo compartilhado por Marcos do Val. A publicação foi feita na conta da filha do blogueiro bolsonarista e também alvo da operação Oswaldo Eustáquio e republicada pelo senador. Na gravação, outros dois filhos de Eustáquio citam nominalmente um delegado que fez buscas e apreensões na casa do blogueiro.
O senador disse que a ação policial é abusiva. "Essas decisões, proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes, violam frontalmente a Constituição da República", disse o parlamentar.
Marcos do Val, senador
Marcos do Val diz que decisões violam frontalmente a Constituição Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
Os investigadores argumentaram na representação enviada ao ministro Alexandre de Moraes que o senador "promoveu publicações de exposição / intimidação, inclusive envolvendo a gravação de menores de doze anos de idade reproduzindo as afirmações feitas por ambos". Para a PF, ao repostar o vídeo do Val estimulou a jovem a expor mais dados de policiais e seus familiares.
O próprio Eustáquio é acusado de corrupção de menores por usar os filhos para atacar autoridades. Segundo a PF, quando postagens sobre policiais foram feitas no perfil da filha do blogueiro, ela estava dormindo. "Indicando sua efetiva utilização por maiores de idade, inclusive responsáveis legais, para a realização das condutas de obstrução das investigações". As contas da jovem foram bloqueadas.
Marcos do Val fez uma publicação em seu X (antigo Twitter) com uma nota oficial sobre a situação. "Hoje, 14 de agosto, fui surpreendido pela visita de policiais federais em minha residência, com a ordem de apreender meu passaporte, sem que houvesse qualquer decisão judicial, sem que o Senado fosse devidamente comunicado sobre o cumprimento de tal mandado, e sem a prévia ciência do presidente desta Casa.", escreveu.
No anúncio da operação a PF destacou que, para expor e intimidar policiais, "investigados chegaram a empregar crianças e adolescentes e seus perfis em redes sociais para a prática das condutas, valendo-se de sua condição de menoridade para ocultar sua verdadeira autoria".
O Conselho Tutelar da Secretaria de Justiça do Distrito Federal acompanham as diligências para "dar a mais ampla proteção aos menores envolvidos".
Após a publicação desta reportagem, a assessoria de Marcos do Val enviou nota com o posicionamento do senador a respeito da operação da Polícia Federal, que pode ser conferido aqui.

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