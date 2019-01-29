Home
Política
Disputas pelo comando do Congresso podem dificultar aprovação de reformas

Eleição no Senado é a que mais preocupa o presidente, com Renan Calheiros no páreo. Na Câmara, Rodrigo Maia apoia a pauta econômica do Executivo