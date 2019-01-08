Home
Deputados vão ter R$ 15 milhões a menos para gastar com emendas no ES

O novo projeto orçamentário tem despesa total prevista de R$ 17,721 bilhões. O valor é 2,7% menor que os R$ 18,214 bilhões propostos pelo governo Hartung