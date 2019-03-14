Home
Deputados usam cachorros para atrapalhar ato por Marielle na Câmara

Oito deputados federais, entre eles Daniel Silveira (PSL-RJ), que rasgou a placa com o nome de Marielle, posicionaram-se a poucos metros com caixas de som que emitiam latidos