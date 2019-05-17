Home
>
Política
>
Deputados do ES escondem relatórios de servidores que não batem ponto

Deputados do ES escondem relatórios de servidores que não batem ponto

O Gazeta Online solicitou à Assembleia Legislativa os documentos para comprovar o trabalho de comissionados de gabinetes externos. Não obteve resposta de 13 parlamentares