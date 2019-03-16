Home
>
Política
>
Deputado do PSL propõe criação de secretaria de 'desesquerdização'

Deputado do PSL propõe criação de secretaria de 'desesquerdização'

No texto apresentado pelo gabinete de Heitor Freire (PSL) é citado o "aparelhamento gradual do Estado realizado por militantes de esquerda e seus sindicalistas"