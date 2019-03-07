Home
Democracia só existe se as Forças Armadas quiserem, diz Bolsonaro

O presidente fez um rápido discurso na cerimônia no 211º aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais, na Fortaleza de São José da Ilha de Cobras, no centro do Rio