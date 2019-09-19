Home
>
Política
>
Deltan vê 'revanchismo' contra Lava Jato e critica decisões do STF

Deltan vê 'revanchismo' contra Lava Jato e critica decisões do STF

"Chega lá [no STF] e tem entendimento diferente, novo, com o qual a gente não contava na investigação e derruba [o processo] para trás. Isso é contraproducente", disse o procurador