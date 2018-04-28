Delegado de caso do helicóptero no combate ao crime organizado no ES

O delegado Leonardo Geraldo Baeta Damasceno assumirá a Diretoria Regional de Combate ao Crime Organizado (DRCOR) da Polícia Federal no Espírito Santo. Ele assumirá a função que era exercida pelo delegado Vitor Moraes Soares, que foi nomeado para a chefia do Serviço de Repressão a Desvios de Recursos Públicos.
A informação foi confirmada pelo superintendente da PF no Estado, Ildo Gasparetto. Atualmente, Damasceno é o chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF capixaba. A nomeação deve ser publicada nos próximos dias.
O delegado tem na carreira informações importantes. Entre elas, a que apreendeu um helicóptero carregado com cocaína no município de Afonso Cláudio, em 2013. A aeronave estava em nome de uma empresa que pertence ao deputado estadual de Minas Gerais Gustavo Perrella, à irmã dele e a primos. Gustavo é filho do senador Zezé Perrella (PMDB).
Gustavo tentou eleger-se deputado federal, em 2014, sem sucesso. Hoje, ele é diretor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Em dezembro daquele ano, o delegado afirmou, segundo reportagem da TV Gazeta, que os donos do helicóptero não tinham relação com os 445 kg de droga apreendidos na aeronave. Ele chegou à conclusão com base em ligações telefônicas das pessoas presas à época.
OPERAÇÕES
À frente da DRCOR, Damasceno assumirá os inquéritos que estavam sendo conduzidos por Vitor Moraes. Com isso, deve se tornar o responsável por liderar as investigações da Operação Voto Livre, considerada a primeira do país contra fake news (notícias falsas).
Leonardo Damasceno já comandou o Núcleo de Inteligência da PF no Espírito Santo. No Estado, também já passou pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico.
O superintendente da PF, Ildo Gasparetto, comentou a transferência de Vitor Moraes para Brasília.
"É uma promoção, reconhecimento do trabalho que ele fez no Espírito Santo. Ele estava há três anos na DRCOR. Surgiu a oportunidade de ele ir trabalhar com o Marcio Anselmo, que também está naquela diretoria. E é um negócio que ele gosta. Com certeza ele só aceitou porque será mais uma etapa importante na carreira dele", frisou.