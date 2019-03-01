Home
>
Política
>
Defesa pedirá saída de Lula da prisão para ir ao velório do neto em SP

Defesa pedirá saída de Lula da prisão para ir ao velório do neto em SP

Em janeiro, no entanto, a juíza Carolina Lebbos, responsável pela execução da pena do ex-presidente, negou o pedido dele para ir ao sepultamento do irmão Genival Inácio da Silva