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Defesa de Michel Temer afirma que prisão 'é uma barbaridade'

Polícia Federal cumpre um total de oito mandados de prisão preventiva e um de custódia temporária

Publicado em 21 de Março de 2019 às 15:10

Publicado em 

21 mar 2019 às 15:10
Michel Temer Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil
O advogado Eduardo Carnelós, que defende Michel Temer, afirmou, na manhã desta quinta-feira (21), que a prisão do ex-presidente "é uma barbaridade". O ex-presidente foi preso nesta quinta-feira (21) pela Operação Lava Jato do Rio. A ordem de prisão é do juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio. O ex-ministro Moreira Franco (Minas e Energia) também foi preso.
A Polícia Federal cumpre um total de oito mandados de prisão preventiva e um de custódia temporária. O coronel reformado da Polícia Militar João Batista Lima Filho também é alvo de mandado de prisão.
A ação desta quinta é decorrente da Operação Radioatividade, investigação que apurou crimes de formação de cartel e prévio ajustamento de licitações, além do pagamento de propina a empregados da Eletronuclear. Após decisão do Supremo Tribunal Federal, o caso foi desmembrado e remetido à Justiça Federal do Rio de Janeiro.
> Força-tarefa da Lava Jato prende ex-presidente Michel Temer
O inquérito que mira Temer e seus aliados tem como base as delações do empresário José Antunes Sobrinho, executivo da Engevix.
De acordo com a Polícia Federal, Sobrinho fala em seu acordo sobre "pagamentos indevidos que somam R$ 1,1 milhão, em 2014, solicitados por João Baptista Lima Filho e pelo ministro Moreira Franco, com anuência do Excelentíssimo Senhor Presidente da República Michel Temer, no contexto do contrato da AF Consult Brasil com a Eletronuclear".
Os valores, segundo o delator, teriam sido depositados em conta corrente em nome da empresa PDA Projeto, que tem o coronel Lima, amigo de Temer, e sua esposa, Maria Rita Fratezi, por meio de um contrato simulado com a Alumi Publicidade.
A Justiça do Rio de Janeiro recebeu o inquérito solicitado pelo delegado Cleyber Malta ao denunciar Temer no âmbito do inquérito dos Portos. A investigação tinha como objeto apurar as afirmações de José Antunes Sobrinho.

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