Defesa de Lula insiste que OAS é dona do tríplex

Advogados do petista apresentaram à Corte federal documentos referentes à penhora do imóvel para satisfação da dívida da OAS Crédito: Instituto Lula | Divulgação

A defesa do ex-presidente Lula voltou a afirmar, desta vez, ao Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, que a OAS é a verdadeira dona do triplex do Guarujá, imóvel que os procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato atribuem ser do petista.

Advogados do petista apresentaram à Corte federal documentos referentes à penhora do imóvel para satisfação da dívida da OAS.

O apartamento e suas respectivas reformas, bancadas pela OAS, são pivôs da condenação do ex-presidente a 9 anos e 6 meses de prisão do ex-presidente.

O juiz federal Sérgio Moro entendeu que o imóvel e as alterações, como elevador interno e cozinha gourmet, são propinas de R$ 2,2 milhões da construtora ao petista.

Contra a condenação, Lula recorreu e será julgado no dia 24 pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região.

A 2.ª Vara de Execução e Títulos do Distrito Federal determinou a penhora do 164-A do Condomínio Solaris, no Guarujá, para quitar as pendências da OAS.

Ao Tribunal da Lava Jato, a defesa apresentou o termo de penhora e a matrícula atualizada do Cartório de Registro de Imóveis do Guarujá onde consta certidão sobre a penhora realizada no citado apartamento tríplex.

Para os advogados, os documentos reforçam que a propriedade do imóvel não apenas pertence à OAS Empreendimentos  e não ao ex-Presidente Lula , como também que ele responde por dívidas dessa empresa na Justiça.