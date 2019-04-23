Home
Defesa de Lula diz que vai recorrer para garantir absolvição

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu para 8 anos e 10 meses a pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do tríplex do Guarujá (SP)