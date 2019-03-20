Home
Declarações polêmicas de Olavo de Carvalho abalam o governo Bolsonaro

Nos últimos dias, o filósofo e escritor criticou o vice-presidente Hamilton Mourão e provocou uma série de demissões no MEC, entre outras polêmicas.