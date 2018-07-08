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Polêmica

De férias, Moro entendeu como 'possível' despachar sobre Lula

Um habeas corpus havia sido concedido ao ex-presidente neste domingo (08) por um desembargador do TRF 4, mas Moro se recusou a cumprir a decisão

Publicado em 08 de Julho de 2018 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2018 às 19:03
O juiz federal Sérgio Moro Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
A assessoria de imprensa da Justiça Federal do Paraná, na qual despacha o juiz Sérgio Moro, emitiu uma nota para esclarecer que o magistrado está realmente de férias, mas que entendeu como "possível" despachar sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo (08).
O desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), concedeu habeas corpus ao ex-presidente. Na sequência, mesmo de férias, Moro se recusou a cumprir a decisão.
Na nota assinada pela assessoria de Moro, o juiz justificou a decisão por ter sido citado como autoridade coatora no habeas corpus.
Segue nota na íntegra:
"A Assessoria de Imprensa da Justiça Federal do Paraná esclarece que, consultado, o juiz federal Sergio Moro informou que está em férias de 2 a 31 de julho. Por ser citado como autoridade coatora no Habeas corpus, ele entendeu possível despachar no processo".

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