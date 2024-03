Davi Diniz toma posse como conselheiro do Tribunal de Contas do ES

Ex-secretário da Casa Civil do governo Casagrande foi empossado no TCES nesta terça (12), após ter sido escolhido pela Assembleia Legislativa

Desde que surgiu a vaga na Corte de Contas, a partir da aposentadoria de Sérgio Borges, o nome do secretário de Casagrande apareceu como favorito. Um movimento chegou a ser ensaiado para que um deputado estadual fosse indicado ao cargo, mas não foi adiante. Na apresentação da candidatura, até Hudson Leal, que defendia que o futuro conselheiro fosse um parlamentar, endossou a indicação do secretário da Casa Civil.

Com a eleição de Davi Diniz, o governador do Estado emplacou mais um aliado no TCES, que é responsável por julgar processos e emitir pareceres a respeito de atos de gestão de prefeitos, presidentes de Câmaras, secretários municipais e estaduais e do próprio chefe do Executivo estadual.