Damares decide demitir Tia Eron da secretaria de Políticas para Mulheres

A decisão já foi comunicada pela ministra à ex-parlamentar e deve ser publicada na edição de segunda-feira (6) do "Diário Oficial da União"