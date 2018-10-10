Daciolo pede anulação da eleição e nova votação em cédula de papel

Cabo Daciolo (Patriota), candidato à Presidência da República Crédito: Reprodução/Instagram

O candidato à presidência Cabo Daciolo (Patriota), que terminou o primeiro turno em sexto lugar, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) a anulação da eleição e uma nova votação em cédula de papel. Segundo ele, a legislação eleitoral autoriza a medida em caráter excepcional. Na avaliação, a situação excepcional seria a falta de segurança das urnas eletrônicas.

Segundo Daciolo, há "incontável número de denúncias de mau funcionamento e/ou adulteração do sistema". As chances de o pedido prosperar são quase nulas. Ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal (STF) vem sistematicamente defendendo a segurança das urnas eletrônicas.

"Um prega o comunismo e está querendo fazer do Brasil uma Venezuela. O outro quer liberar tudo, quer colocar arma na mão de todo mundo, privatizar tudo, "bandido bom é bandido morto". Bandido bom é lavado e remido no sangue do senhor Jesus, transformado. Então nem Haddad, nem Bolsonaro. Eu não voto no menos pior. Eu voto no ideal. O ideal hoje para a nação se chama Cabo Daciolo".