Cunhada do prefeito de Viana é exonerada de cargo na gestão

Sidilane Purcino da Cunha ocupava cargo de gerente de Proteção e Defesa do Consumidor na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, e recebia um salário de R$ 3 mil