Cristiane Brasil leva bronca do pai por publicar vídeo em lancha

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, deu um puxão de orelha na filha, Cristiane Brasil (PTB-RJ), após ela publicar um vídeo em um barco ao lado de homens sem camisa para se defender das ações trabalhistas que responde na Justiça.
Pelo Twitter, Jefferson afirmou que uma figura pública deve se portar como uma figura pública e usar as redes sociais apenas em caráter institucional.
Ele, no entanto, também defendeu a filha e disse que houve muita deturpação sobre o caso. Eram famílias no barco, havia crianças passando.
Em outra postagem, afirmou: Aliás, como tem troglodita nas redes, hein? Menos moralismo e menos machismo, por favor.
O vídeo, gravado por um amigo da deputada, não foi publicado em sua página oficial do Facebook, mas viralizou nas redes sociais e virou motivo de piada.
Indicada para assumir o Ministério do Trabalho, Cristiane aparece na gravação acompanhada de quatro homens de torso nu e diz que todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata na Justiça do Trabalho.
Ela também afirma não entender por que está sendo processada. Eu juro para vocês que eu não achava que eu tinha nada para dever para essas duas pessoas que entraram contra mim e eu vou provar isso em breve, disse.
A publicação gerou mal-estar entre integrantes do PTB e no Palácio do Planalto, mas, por enquanto, a indicação de Cristiane está mantida até o Supremo Tribunal Federal (STF) tomar um decisão definitiva sobre o caso em breve.
Indicada para a pasta em 3 de janeiro, a deputada vem sofrendo uma série de reveses na Justiça por conta de condenações em ações trabalhistas. Na semana passada, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, suspendeu a posse por meio de uma decisão liminar.