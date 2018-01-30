Cristiane Brasil leva bronca do pai por publicar vídeo em lancha

Cristiane Brasil falou sobre questões trabalhistas em barco Crédito: Reprodução

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, deu um puxão de orelha na filha, Cristiane Brasil (PTB-RJ), após ela publicar um vídeo em um barco ao lado de homens sem camisa para se defender das ações trabalhistas que responde na Justiça.

Pelo Twitter, Jefferson afirmou que uma figura pública deve se portar como uma figura pública e usar as redes sociais apenas em caráter institucional.

Ele, no entanto, também defendeu a filha e disse que houve muita deturpação sobre o caso. Eram famílias no barco, havia crianças passando.

Em outra postagem, afirmou: Aliás, como tem troglodita nas redes, hein? Menos moralismo e menos machismo, por favor.

O vídeo, gravado por um amigo da deputada, não foi publicado em sua página oficial do Facebook, mas viralizou nas redes sociais e virou motivo de piada.

Indicada para assumir o Ministério do Trabalho, Cristiane aparece na gravação acompanhada de quatro homens de torso nu e diz que todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata na Justiça do Trabalho.

Ela também afirma não entender por que está sendo processada. Eu juro para vocês que eu não achava que eu tinha nada para dever para essas duas pessoas que entraram contra mim e eu vou provar isso em breve, disse.

A publicação gerou mal-estar entre integrantes do PTB e no Palácio do Planalto, mas, por enquanto, a indicação de Cristiane está mantida até o Supremo Tribunal Federal (STF) tomar um decisão definitiva sobre o caso em breve.