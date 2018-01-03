Cristiane Brasil é escolhida para o Ministério do Trabalho

A deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) Crédito: Ananda Borges | Câmara dos Deputados)

O presidente Michel Temer indicou nesta quarta-feira (3) a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) para o Ministério do Trabalho. A informação foi anunciada pelo ex-deputado Roberto Jefferson, pai de Cristiane e presidente do PTB, após reunião com Temer, e confirmada pelo Palácio do Planalto. Cristiane pretendia disputar a reeleição em outubro, mas desistiu para assumir o ministério, e deve ficar na pasta até o fim do governo.

Roberto Jefferson chegou a chorar ao conversar com jornalistas, dizendo que a indicação de Cristiane Brasil para o ministério é um resgate ao nome da família, doze anos depois de eclodir o mensalão  responsável por denunciar o escândalo. Réu confesso, Jefferson foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e passou 14 meses preso.

"É o orgulho , uma emoção que me dá. É um resgate (ao nome da família)", disse ele, que confirmou que será candidato a deputado federal por São Paulo.

Segundo Roberto Jefferson, a indicação não partiu dele, e sim do PTB e do próprio Temer. O presidente conversou com a deputada por telefone, que disse que topava o convite. Participaram da conversa com Jefferson no Jaburu o presidente e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.





Em nota, o presidente Michel Temer afirmou que a escolha foi consequência de "indicação oficial feita pelo PTB". Após Ronaldo Nogueira pedir demissão do cargo, na semana passada, o PTB indicou o deputado Pedro Fernandes (MA) para a vaga. A posse do parlamentar era esperada para essa semana, mas o Planalto recuou da indicação, por Fernandes não ter o aval do ex-presidente José Sarney.

A nomeação será publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União, e a posse deve ocorrer na semana que vem.