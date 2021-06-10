Antônio Carlos Machado, presidente do Incaper, órgão do governo do Espírito Santo Crédito: Reprodução / Redes sociais

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - após 54 dias internado, presidente do Incaper recebe alta

A informação sobre a alta hospitalar foi divulgada pela assessoria do Incaper.

Machado foi extubado no dia 10 de maio , após 13 dias de intubação devido à Covid-19. No entanto, o quadro de saúde se agravou novamente. Segundo nota emitida pelo Incaper na ocasião, ele apresentou avanço de uma pneumonia, mas estava em coma induzido.

Após a saída da UTI, no dia 2 de junho , o diretor-presidente do Incaper apresentou melhora contínua e agora vai continuar a recuperação em casa, no município de Pinheiros.

SEM PREVISÃO PARA VOLTAR AO INCAPER

De acordo com o Incaper, não há previsão para que Machado retorne ao comando do instituto. Por enquanto, o coordenador de cafeicultura do Incaper, Abraão Carlos Verdin, assumiu interinamente o cargo de diretor-presidente.

TRAJETÓRIA

Antônio Carlos Machado, conhecido como Antônio da Emater, é técnico em agropecuária e graduado em Administração e trabalhou na Emater durante nove anos.

Ele comandou o município de Pinheiros durante dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016. Nas eleições 2008, venceu o pleito municipal pelo PSB, com 58,83% dos votos válidos. Em 2012, foi reeleito pelo mesmo partido, com 51,52% dos votos.