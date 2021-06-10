Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Complicações

Covid-19: após 54 dias internado, presidente do Incaper recebe alta

Ex-prefeito de Pinheiros, Antônio da Emater, como é conhecido, chegou a ter 90% dos pulmões comprometidos e ficou 36 dias na UTI de um hospital particular em Colatina
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 jun 2021 às 14:44

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 14:44

Antônio Carlos Machado
Antônio Carlos Machado, presidente do Incaper, órgão do governo do Espírito Santo Crédito: Reprodução / Redes sociais
O diretor-presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e ex-prefeito de Pinheiros, Antônio Carlos Machado, de 57 anos, recebeu alta no início da tarde desta quinta-feira (10), após 54 dias internado por complicações da Covid-19. Antônio da Emater, como é conhecido, chegou a ter 90% dos pulmões comprometidos e ficou 36 dias na UTI de um hospital particular em Colatina.
Covid-19 - após 54 dias internado, presidente do Incaper recebe alta
A informação sobre a alta hospitalar foi divulgada pela assessoria do Incaper.
Diagnosticado com Covid-19 no dia 16 de abril, Machado foi hospitalizado, após apresentar febre alta, no Hospital de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. O estado de saúde se agravou e ele foi transferido dois dias depois para a UTI em Colatina, no Noroeste do Estado.
Na semana seguinte, no dia 27, ele foi intubado, devido a dificuldades para respirar.
Machado foi extubado no dia 10 de maio, após 13 dias de intubação devido à Covid-19. No entanto, o quadro de saúde se agravou novamente. Segundo nota emitida pelo Incaper na ocasião, ele apresentou avanço de uma pneumonia, mas estava em coma induzido.
Após a saída da UTI, no dia 2 de junho, o diretor-presidente do Incaper apresentou melhora contínua e agora vai continuar a recuperação em casa, no município de Pinheiros.

SEM PREVISÃO PARA VOLTAR AO INCAPER

De acordo com o Incaper, não há previsão para que Machado retorne ao comando do instituto. Por enquanto, o coordenador de cafeicultura do Incaper, Abraão Carlos Verdin, assumiu interinamente o cargo de diretor-presidente.

TRAJETÓRIA

Antônio Carlos Machado, conhecido como Antônio da Emater, é técnico em agropecuária e graduado em Administração e trabalhou na Emater durante nove anos.
Ele comandou o município de Pinheiros durante dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016. Nas eleições 2008, venceu o pleito municipal pelo PSB, com 58,83% dos votos válidos. Em 2012, foi reeleito pelo mesmo partido, com 51,52% dos votos.
Também foi vice-prefeito, vereador e secretário de agricultura do município, presidiu o consórcio ProdNorte por dois mandatos e nas eleições de 2018 concorreu ao cargo de deputado estadual, mas não foi eleito.

LEIA MAIS SOBRE POLÍTICA NO ES

TRE mantém cassação do prefeito de Itapemirim por unanimidade

Presidente da Assembleia do ES diz que pode "chamar responsáveis" a explicar compra de álcool gel

Antes de visitar o ES, Bolsonaro enviou 4 ministros em 5 meses

Álcool gel: compra com suspeita de fraude passou por três setores do governo do ES

Operação Volátil: investigação sobre álcool gel tem impacto político para Casagrande

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Incaper Pinheiros ES Norte Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados