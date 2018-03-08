Coser diz respeitar decisão de Givaldo e prega união do PT

Após o deputado federal Givaldo Vieira anunciar sua saída do PT, o presidente do partido no Espírito Santo, João Coser, divulgou nota, nesta quarta-feira (07), em que afirma lamentar, mas respeitar a decisão do correligionário. Coser também registra, no texto, "a importância da união de seus dirigentes, filiados e militantes, e o fortalecimento do partido na atual conjuntura nacional". Givaldo vai para o PCdoB. O evento de filiação foi marcado para o próximo dia 16.

Givaldo deixa o partido ao qual foi filiado por quase 30 anos em meio a desentendimentos com a cúpula do partido no Estado, sobretudo com o próprio Coser, mas negou que a decisão tenha tido como base qualquer "diferença pessoal".

"É uma linha política equivocada, que levou a um atrelamento do PT ao governo Paulo Hartung (PMDB), um governo retrógrado que promove arrocho social, portanto incompatível com o que pensa e prega o PT. Acrescento a isso a eleição que tivemos no PT, resolvida de forma equivocada. Isso criou para mim uma falta de ambiente interno para continuar atuando dentro do PT do Espírito Santo", afirmou Givaldo à coluna Praça Oito.

"assédios e pressões" sobre os delegados votantes. No ano passado, a chapa de Givaldo perdeu a eleição para a direção estadual da legenda para o grupo de Coser e creditou o resultado a

Confira a nota em que Gilvaldo anuncia a desfiliação e a ida para o PCdoB:

Queridas amigas e queridos amigos,

Em respeito a todos que acompanham o nosso trabalho e com a coerência que sempre permearam a minha atuação política, comunico uma das escolhas mais difíceis da minha vida: a minha desfiliação do PT, após 29 anos.

A decisão foi amadurecida depois de muita reflexão e diálogo com representações de todo o Espírito Santo. Afinal, foram muitos anos de militância, construção, defesa, com coragem e firmeza, do legado dos presidentes Lula e Dilma, e, nos últimos anos, de luta por mudanças nos caminhos do partido no Estado, contra a submissão ao governo local  de arrocho social , e o individualismo que tomaram a legenda.

Fiz a opção de continuar a minha caminhada e o bom combate no PCdoB, sigla a qual empunha também as bandeiras que sempre acreditei: a defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores, da democracia, da igualdade social, da equidade de gênero com a defesa dos direitos das mulheres e da soberania nacional  garantias tão atacadas pelo governo Temer.

Filio-me cheio de energia, sendo coerente com os ideais que me trouxeram à política, para colaborar com a construção de um projeto coletivo de esquerda para o Espírito Santo e para o Brasil, somando-me, assim, àqueles que há 96 anos organizaram e erguem este combativo partido.

Agradeço pelo convite e acolhida das lideranças nacionais e estaduais do PCdoB. E sou grato a cada capixaba que me honra com a sua confiança. Continuaremos do mesmo lado, juntos, na certeza de que, nesta nova caminhada, seguiremos com ímpeto e seriedade para fazermos um país melhor para os brasileiros!

Givaldo Vieira

Deputado federal pelo Espírito Santo

Confira a nota de João Coser sobre a desfiliação:

Nota sobre a desfiliação do deputado Givaldo Vieira

Em virtude da nota divulgada pelo deputado federal Givaldo Vieira, em que afirma sua desfiliação do Partido dos Trabalhadores, o PT-ES lamenta, mas respeita a decisão do deputado, que troca de partido às vésperas de mais um pleito eleitoral.

O PT-ES reafirma a importância da união de seus dirigentes, filiados e militantes, e o fortalecimento do partido na atual conjuntura nacional, de ataque à democracia, aos direitos da classe trabalhadora, às conquistas do povo brasileiro durante os governos do PT e, principalmente, perseguição ao ex-presidente Lula na tentativa, única e exclusiva, de tirá-lo das eleições presidenciais.

Saberemos superar decisões como essa com a força e a união de nossa militância, no fortalecimento do projeto político que acreditamos ser o melhor para o Brasil e para o Espírito Santo.

Portanto, o PT-ES conclama todos/as a apoiarem os nossos pré-candidatos e participarem dos debates para a construção do nosso projeto de governo com o objetivo de eleger Lula e retomar o desenvolvimento do país, com geração de emprego e renda, buscando justiça e igualdade social.

João Coser