Lei Seca

Corregedoria da Assembleia do ES arquiva denúncia contra Lucas Polese

O deputado estadual do PL foi flagrado em uma blitz no dia 6 de maio e se recusou a fazer o teste do bafômetro; ocorrência policial apontava "odor etílico"

2 min de leitura min de leitura

O deputado estadual Lucas Polese foi flagrado em blitz. (Lucas S. Costa/Ales)

Eduarda Lisboa Estagiária / [email protected]

A Corregedoria Geral da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) arquivou o processo de investigação sobre a conduta do deputado estadual Lucas Polese (PL) que, no dia 6 de maio deste ano, foi flagrado em uma blitz e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele dirigia o carro oficial da Casa e, segundo a ocorrência policial, apresentava "odor etílico".

Lucas Polese recebeu, na época, uma multa de R$ 2,9 mil e segue exercendo o mandato, sem nenhuma outra punição pela infração classificada como gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A ONG Transparência Capixaba chegou a emitir uma representação contra o deputado estadual no Ministério Público do Espírito Santo (MPES), apontando indícios de improbidade administrativa, mas também foi arquivada.

Relembre o caso

O deputado Lucas Polese (PL) foi multado em uma blitz da Lei Seca na madrugada de 6 de maio, na Praia do Canto, em Vitória, com o carro oficial da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e teve que chamar outro condutor para levar o veículo.

Segundo o auto de infração, ele foi abordado por volta de 1h30, na Avenida Saturnino de Brito, próximo ao Bob's. Polese conduzia um Toyota Corolla com placas de Minas Gerais. Segundo a Assembleia, o veículo faz parte do contrato de locação da frota que atende aos deputados. Especificamente o veículo de placas RTK8C32, que estava com Polese quando foi parado na blitz, foi designado ao gabinete dele no dia anterior (5).

De acordo com o deputado, ele estava concluindo agenda oficial quando foi parado. "Ao solicitar que fizesse o teste de bafômetro, optei por declinar, conforme fui orientado previamente pelo meu jurídico".

O parlamentar foi autuado por se recusar a fazer o teste do bafômetro, o que, segundo a lei, é infração gravíssima. Além de multa de R$ 2,9 mil, as penalidades incluem ainda a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

No dia 7 de julho, em parecer, o MPES recomendou o arquivamento da representação proposta pela Transparência Capixaba contra o parlamentar. O procurador-geral refuta a alegação de quebra de decoro parlamentar, apontada por violação ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) apenas com base na declaração do agente de que o deputado apresentava "odor etílico". Sete meses após o registro da ocorrência, a Corregedoria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo optou pelo arquivamento das investigações do caso.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta