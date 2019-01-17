Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ex-comandante da PM

Coronel Ramalho vai comandar Defesa Social de Viana

Militar atualmente está lotado na Diretoria de Administração de Frota da PMES. Ele preferiu não comentar a anistia concedida pelo governo do Estado aos PMs acusados de participação na greve de 2017

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 13:49

Letícia Gonçalves

Coronel Ramalho deixou o comando-geral da PM Crédito: Carlos Alberto Silva
O coronel Alexandre Ofranti Ramalho, ex-comandante-geral da Polícia Militar, será secretário de Defesa Social da Prefeitura de Viana. Ramalho atualmente está lotado na Diretoria de Administração de Frota da PMES. Ele passou o comando da corporação ao coronel Moacir Barreto no último dia 4.
O convite ao militar foi confirmado nesta quinta-feira (17) à reportagem do Gazeta Online pelo prefeito Gilson Daniel (Podemos). Ramalho já havia dito que não descartaria atuar em alguma prefeitura
"É um desafio importante (assumir a secretaria municipal). Ele (Gilson Daniel) tem propostas de estender o videomonitoramento, criar a guarda municipal. Me atraiu o desafio em prol da municipalidade", afirmou o coronel, também nesta quinta. Ele está de férias até o dia 7 de fevereiro e a data da nomeação na prefeitura vai depender da cessão por parte do governo do Estado, que foi solicitada pela prefeitura nesta quarta-feira (16). 
Ramalho ainda está na ativa, deve passar à reserva da PM daqui a dois anos. Ele já atuou como titular da Secretaria de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito na Prefeitura de Vila Velha, na gestão de Rodney Miranda (PRB).  
Em Viana, a Defesa Social era alocada na Secretaria de Desenvolvimento Social. Agora, será desmembrada, como já foi no passado. 
ANISTIA
O coronel Ramalho preferiu não comentar a anistia concedida a PMs processados ou punidos administrativamente por atos relativos à greve da PM de 2017. "Sou subordinado ao comando-geral e esse assunto é com o governador do Estado", ponderou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados