Coronel Ramalho vai comandar Defesa Social de Viana

O coronel Alexandre Ofranti Ramalho, ex-comandante-geral da Polícia Militar, será secretário de Defesa Social da Prefeitura de Viana. Ramalho atualmente está lotado na Diretoria de Administração de Frota da PMES. Ele passou o comando da corporação ao coronel Moacir Barreto no último dia 4.
O convite ao militar foi confirmado nesta quinta-feira (17) à reportagem do Gazeta Online pelo prefeito Gilson Daniel (Podemos). Ramalho já havia dito que não descartaria atuar em alguma prefeitura.
"É um desafio importante (assumir a secretaria municipal). Ele (Gilson Daniel) tem propostas de estender o videomonitoramento, criar a guarda municipal. Me atraiu o desafio em prol da municipalidade", afirmou o coronel, também nesta quinta. Ele está de férias até o dia 7 de fevereiro e a data da nomeação na prefeitura vai depender da cessão por parte do governo do Estado, que foi solicitada pela prefeitura nesta quarta-feira (16).
Ramalho ainda está na ativa, deve passar à reserva da PM daqui a dois anos. Ele já atuou como titular da Secretaria de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito na Prefeitura de Vila Velha, na gestão de Rodney Miranda (PRB).
Em Viana, a Defesa Social era alocada na Secretaria de Desenvolvimento Social. Agora, será desmembrada, como já foi no passado.
ANISTIA
O coronel Ramalho preferiu não comentar a anistia concedida a PMs processados ou punidos administrativamente por atos relativos à greve da PM de 2017. "Sou subordinado ao comando-geral e esse assunto é com o governador do Estado", ponderou.