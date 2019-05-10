Home
Coronel Lima também pede liberdade ao STJ

O coronel Lima e o ex-presidente Michel Temer se entregaram à Polícia Federal em São Paulo nesta quinta-feira (09) para cumprir decreto de prisão no âmbito da Operação Descontaminação, braço da Operação Lava Jato no RJ