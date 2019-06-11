Home
>
Política
>
Contarato e Do Val avaliam troca de mensagens entre Moro e Dallagnol

Contarato e Do Val avaliam troca de mensagens entre Moro e Dallagnol

O ministro da Justiça prestará esclarecimentos no Senado na próxima semana. Contarato vê quebra de imparcialidade do então juiz; Do Val, movimento político