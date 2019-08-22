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Pedido de impeachment

Contarato acusa ministro de promover "desmonte" na área ambiental

Em meio aos incêndios que atingem a Amazônia e a região Centro Oeste, o senador Fabiano Contarato e outros parlamentares da Rede protocolaram pedido de impeachment contra o ministro Ricardo Salles

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 10:31

Curso de Residência

Curso de Residência

Publicado em 

22 ago 2019 às 10:31
Fabiano Contarato na Sede do STF para protocolar impeachment contra Ricardo Salles Crédito: Divulgação/assessoria
"Um verdadeiro desmonte na área ambiental." Assim resumiu o senador Fabiano Contarato (Rede)  os motivos que o levaram a protocolar, nesta quinta-feira (22), o inédito pedido de impeachment contra o ministro do Meio AmbienteRicardo Salles, no Supremo Tribunal Federal (STF).
Em uma coletiva de imprensa concedida no plenário do Senado, o senador, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, destacou algumas atitudes do ministro às quais considera incompatíveis com seu cargo.
Ele acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas e com o plano de combate ao desmatamento. Juntando essas duas, o resultado é o aumento do desmatamento, o aumento dos incêndios e do desmonte que está aí
Acompanhado dos colegas de bancada, senador Randolfe Rodrigues (Rede-PE) e deputada federal Joênia Wapichana (Rede -RR), Contarato explicou que para além do pedido de impeachment - que pode ter como consequência não só o desligamento de Salles do cargo, como também sua inelegibilidade por oito anos - foi protocolada também uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no STF por omissão contra o governo federal e o próprio ministro.
A Adin determina que a União implemente medidas para a preservação do meio ambiente
MOTIVOS DO IMPEACHMENT
Em meio à onda de incêndios que atinge a Amazônia e a região Centro Oeste do país, Contarato junto à sua bancada, aponta Salles como o responsável por permitir que a tragédia chegue a tal ponto, inclusive por omissão. O senador Randolfe Rodrigues elencou os pontos nos quais o pedido de impeachment se baseia. 
>Ministro do Meio Ambiente diz que seca e calor ampliam queimadas
São eles: "Pela omissão em relação às políticas que deveriam ter sido implementadas de prevenção à catástrofe ambiental que está acontecendo; pelo corte de R$ 5,4 milhões, 50% dos recursos do Prevfogo (cujo objetivo é o combate aos incêndios); pelo desmonte de estruturas de prevenção das catástrofes ambientais, o desmonte do Instituto Chico Mendes; pela desarticulação do Conselho Nacional de Meio Ambiente", disse o parlamentar. Randolfe ressaltou também que o Senado tentou dialogar com o ministro reiteradas vezes, mas sem sucesso. 
> Bolsonaro diz que queimadas podem ter sido provocadas por ONGs
"Só no Conama tínhamos 105 representantes da sociedade, ele reduziu para 23. Ele paralisou o Fundo da Amazônia, que era um recurso destinado à preservação, ao monitoramento", pontuou também Contarato, que destacou:
"É uma pauta de violação daquilo que é um direito humano essencial e que transcende o Estado brasileiro", disse durante a coletiva, transmitida pelas redes sociais.
> FALA LEITOR: "Dados têm que ser públicos", diz leitor sobre desmatamento

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