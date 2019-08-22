Contarato acusa ministro de promover "desmonte" na área ambiental

Fabiano Contarato na Sede do STF para protocolar impeachment contra Ricardo Salles Crédito: Divulgação/assessoria

Senado, o senador, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, destacou algumas atitudes do ministro às quais considera incompatíveis com seu cargo. Em uma coletiva de imprensa concedida no plenário do, o senador, que é, destacou algumas atitudes do ministro às quais considera incompatíveis com seu cargo.

Ele acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas e com o plano de combate ao desmatamento. Juntando essas duas, o resultado é o aumento do desmatamento, o aumento dos incêndios e do desmonte que está aí

Acompanhado dos colegas de bancada, senador Randolfe Rodrigues (Rede-PE) e deputada federal Joênia Wapichana (Rede -RR), Contarato explicou que para além do pedido de impeachment - que pode ter como consequência não só o desligamento de Salles do cargo, como também sua inelegibilidade por oito anos - foi protocolada também uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no STF por omissão contra o governo federal e o próprio ministro.

A Adin determina que a União implemente medidas para a preservação do meio ambiente

MOTIVOS DO IMPEACHMENT

Em meio à onda de incêndios que atinge a Amazônia e a região Centro Oeste do país, Contarato junto à sua bancada, aponta Salles como o responsável por permitir que a tragédia chegue a tal ponto, inclusive por omissão. O senador Randolfe Rodrigues elencou os pontos nos quais o pedido de impeachment se baseia.

São eles: "Pela omissão em relação às políticas que deveriam ter sido implementadas de prevenção à catástrofe ambiental que está acontecendo; pelo corte de R$ 5,4 milhões, 50% dos recursos do Prevfogo (cujo objetivo é o combate aos incêndios); pelo desmonte de estruturas de prevenção das catástrofes ambientais, o desmonte do Instituto Chico Mendes; pela desarticulação do Conselho Nacional de Meio Ambiente", disse o parlamentar. Randolfe ressaltou também que o Senado tentou dialogar com o ministro reiteradas vezes, mas sem sucesso.

"Só no Conama tínhamos 105 representantes da sociedade, ele reduziu para 23. Ele paralisou o Fundo da Amazônia, que era um recurso destinado à preservação, ao monitoramento", pontuou também Contarato, que destacou: