Conheça a desembargadora acusada de 'fake news' contra Marielle

Desembargadora Marilia Castro Neves espalhou falsas mensagens nas redes sociais Crédito: Reprodução/Facebook

A citação favorita da desembargadora Marília de Castro Neves Vieira, de 61 anos, é "conhece a verdade e ela te libertará", uma espécie de adaptação do Evangelho de São João. Ao menos é o que consta no perfil do Facebook de Marília, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio. Mas foi divulgando uma fake news no mesmo perfil da rede social que ela se tornou famosa fora dos tribunais.

Em um comentário postado sob a comoção com a morte de Marielle Franco, Marília acusou a vereadora negra, criada na Maré e defensora dos direitos humanos de estar "engajada com bandidos" e ter sido "eleita pelo Comando Vermelho". Sua conduta agora é apurada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Marília é considerada uma mulher de atuação técnica e ideias controversas, tanto no tribunal quanto no Ministério Público, onde foi procuradora de Justiça de 1985, até ser promovida à desembargadora pela chamada "regra do quinto".

Por essa regra, um quinto das vagas dos tribunais pode ser ocupado por advogados ou membros do MP. Chegou ao cargo de desembargadora em 2006, quando ainda era casada com o então procurador-geral do Rio, Marfan Martins Vieira. O filho deles, Bernardo Vieira, é promotor de Justiça. Os dois se divorciaram em 2010.

Para uma pessoa que conviveu com a desembargadora, Marília ainda não tem a dimensão dos problemas que causou para si mesma e para o Tribunal de Justiça do Rio com a postagem sobre Marielle. A mesma pessoa classifica o comportamento da magistrada como o de alguém que "tramita fora da normalidade".

Após as afirmações contra a vereadora, todas contestadas, internautas pinçaram outras na página da desembargadora, que também ganharam a web por terem sido consideradas desrespeitosas: de críticas a professores com síndrome de Down a "paredão" para o deputado federal Jean Wyllys (PSOL).

- Ela é exagerada, não tem papas na língua, nem limites - define uma advogada.

Um colega diz que "é nas redes sociais que Marília costuma falar besteira". No Facebook, onde é seguida por mais de dez mil pessoas, ela desprezou, em outubro de 2015, a bandeira contra o assédio sexual. "Sinceramente, não aguento mais ler palavras de ordem do tipo: assédio sexual, direitos das minorias, inclusão social, social democracia.... Assédio sexual é o quê? Paquera no trabalho???? Francamente!!!! Será que não temos nada mais importante pelo que lutarmos???? Uma pia de louça para lavarmos???", debochou. Ela curte páginas como "O Reacionário", "Eu apoio Bolsonaro" e "Operação Bolsonaro".

Seus textos costumam ser recheados de palavras em inglês. "Well" (que quer dizer "bem") é usado como vírgula. Demonstra total devoção pelo juiz Sérgio Moro, a quem chama de "cavaleiro templário". Ela ainda se intitula kardecista e "de bem com a vida".

A própria Marília, que ironiza preceitos feministas, é vítima de comentários de cunho machista no trabalho. Quando falam sobre ela, colegas elogiam seus pareceres - que descrevem como "técnicos" - e destinam as críticas ao seu jeito de "senhora que quer parecer mais jovem do que é".

- As decisões dela não são desconectadas. São técnicas. Ela não é malfalada no tribunal pelas decisões, mas pelo modo de se vestir e se portar - contou um servidor.

No fim de 2015, quando o Executivo pegou R$ 7 bilhões em depósitos judiciais para pagar servidores, Marília criticou duramente o governador Luiz Fernando Pezão. "O Estado tem sido assaltado pelo Executivo que, na melhor das hipóteses, malversou o dinheiro público", disse.

A desembargadora faz parte de uma elite do funcionalismo, que vem sendo paga em dia. Ela morava, até o fim do ano passado, em uma ampla cobertura num prédio de três andares no Recreio dos Bandeirantes. Entre outros três imóveis em seu nome, há uma casa de campo em Teresópolis. Em janeiro, recebeu de salário R$ 51 mil brutos e R$ 30,7 mil líquidos.

Um ex-aluno da Universidade Estácio, onde ela lecionou entre 2006 e 2009, conta que a desembargadora não era pontual, mas costumava ser simpática com os estudantes, na opinião dele, para compensar os atrasos. Dizia que "terça à noite não era dia de aula, era dia de chope", liberando-os mais cedo.

Antes de cursar Direito, na Universidade Gama Filho, Marília fez o ensino fundamental em um colégio de classe média na Tijuca, o Santos Anjos, onde entrou em 1968 e saiu no fim de 1971 para o Marista São José. Morava com os pais, a dona de casa Leda Castro e o militar Ítalo Vieira, no Alto da Boa Vista.