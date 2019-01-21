Home
Comprador confirma dinheiro para compra de imóvel de Flávio Bolsonaro

"Paguei em dinheiro porque havia recebido em dinheiro pela venda de outro apartamento", disse Guerra, que afirmou não ter mais contato com o senador eleito