Como os partidos do ES dividiram o dinheiro e quem mais ganhou

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini é o que, até agora, soma mais recursos para concorrer ao governo do Espírito Santo. Ele recebeu R$ 3,25 milhões da executiva nacional do Republicanos e outros R$ 2,15 milhões do diretório estadual do partido. Para a disputa ao Senado Federal, a legenda repassou R$ 2,5 milhões para Evair de Melo.





O partido foi procurado pela reportagem de A Gazeta para falar sobre a distribuição dos recursos, por diversas vezes desde o fim de agosto, mas não houve retorno.





Com pouco mais de R$ 5,2 milhões em caixa repassados pelo diretório nacional do PT, Helder Salomão é o que tem a segunda maior fatia de recursos para fazer a campanha eleitoral ao governo. Já Fabiano Contarato, que busca a reeleição no Senado Federal, obteve R$ 1 milhão da legenda.





Segundo o presidente do partido no Espírito Santo, deputado estadual João Coser, os critérios para distribuição dos recursos de campanha são decididos pela executiva nacional do PT.





Para ele, por exemplo, que tenta uma vaga na Câmara Federal, a legenda destinou R$ 759,5 mil, enquanto candidaturas femininas, como a de Jack Rocha e Iriny Lopes, chegam a quase R$ 3 milhões, cada uma.

No país, o PT é o segundo partido com maior volume de recursos no fundo eleitoral para serem distribuídos. A legenda fica atrás apenas do PL.





Na sequência, o governador Ricardo Ferraço (MDB) foi o candidato que mais recursos recebeu para sua campanha de reeleição. Foram R$ 4 milhões até o momento. O partido destinou quase o mesmo volume a Rose de Freitas, que recebeu R$ 3,85 milhões para a disputa por uma vaga no Senado Federal.





O MDB não tem chapa para a Câmara Federal. Os candidatos do partido a uma cadeira na Assembleia Legislativa não receberam dinheiro da legenda. O volume direcionado pelo diretório nacional foi todo distribuído para as candidaturas majoritárias.





Quanto aos novos repasses, o secretário-geral do partido no Espírito Santo, Chico Donato, afirmou que há uma expectativa de receber mais recursos da nacional, alcançando o limite de R$ 7,1 milhões estabelecido pela Justiça Eleitoral no primeiro turno para o governo.





O partido Missão destinou R$ 150,3 mil para as candidaturas no Espírito Santo. Dessa cifra, R$ 100 mil foram direcionados a Breno Barcelos, que está na disputa para ocupar o Palácio Anchieta. O restante foi encaminhado para as proporcionais — deputados estaduais e federais. As candidaturas femininas tiveram um valor fixo de quase R$ 7 mil e as masculinas, de R$ 3,6 mil.





"Os repasses são efetuados diretamente nas contas bancárias de campanha abertas e homologadas junto à Justiça Eleitoral, ocorrendo à medida que a documentação de cada candidato é regularizada", pontua a assessoria do Missão.





Sem representação no Congresso Nacional, a UP não tem volume de recursos expressivo para as campanhas eleitorais. Rafael Demuner recebeu do partido somente R$ 1.000, o valor mais baixo entre os candidatos ao governo.