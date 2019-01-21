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Suiça

Comitiva de Bolsonaro a Davos conta com 5 ministros e filho do presidente

O desembarque em Zurique está previsto para as 11h30 desta segunda-feira, pelo horário de Brasília

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 10:34

Publicado em 

21 jan 2019 às 10:34
Presidente Jair Bolsonaro viaja para Davos Crédito: Alan Santos/PR
O Diário Oficial da União (DOU) divulga nesta segunda-feira, 21, os integrantes da comitiva que acompanha o presidente Jair Bolsonaro na viagem a Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial esta semana.
A delegação presidencial conta com os ministros da Economia, Paulo Guedes, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno.
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), deputado reeleito e filho do presidente, também está no grupo, assim como o representante permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio (OMC), Alexandre Parola, o presidente da Apex Brasil, Mario Vilalva, o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, e o secretário de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Roberto Castelo Branco Coelho de Souza.
O presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva decolaram na noite de domingo, 20, para Zurique, na Suíça, com escala em Las Palmas, nas Ilhas Canárias. O desembarque em Zurique está previsto para as 11h30 desta segunda-feira, pelo horário de Brasília. De Zurique, eles partem para Davos, onde o Fórum começa nesta terça-feira, dia 22. Pela programação, o grupo estará de volta ao Brasil na sexta-feira (25).

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