Comitiva de Bolsonaro a Davos conta com 5 ministros e filho do presidente

Presidente Jair Bolsonaro viaja para Davos Crédito: Alan Santos/PR

O Diário Oficial da União (DOU) divulga nesta segunda-feira, 21, os integrantes da comitiva que acompanha o presidente Jair Bolsonaro na viagem a Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial esta semana.

A delegação presidencial conta com os ministros da Economia, Paulo Guedes, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno.

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), deputado reeleito e filho do presidente, também está no grupo, assim como o representante permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio (OMC), Alexandre Parola, o presidente da Apex Brasil, Mario Vilalva, o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, e o secretário de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Roberto Castelo Branco Coelho de Souza.