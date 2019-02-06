Home
Comissão externa da Câmara fará visita técnica a Brumadinho na sexta

O colegiado, composto por 15 parlamentares, vai inspecionar o local do rompimento da Barragem 1 da Mina do Córrego do Feijão