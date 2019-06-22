Home
>
Política
>
Comissão analisa indenização para Dilma, e decisão será de Damares

O pleito de Dilma é um dos 98 processos que estão na pauta para serem analisados nas primeiras sessões do colegiado deste ano, que serão realizadas na quarta e na quinta-feira (27)