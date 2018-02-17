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Eleições 2018

Com Huck fora, Colnago aconselha Alckmin a percorrer Estados

Vice-governador foi recebido pelo pré-candidato tucano e o convidou para visitar o Espírito Santo entre abril e maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 23:08

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 23:08

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o vice-governador do Espírito Santo, César Colnago, em reunião em São Paulo Crédito: Gilberto Marques/Governo SP
Um dia após a "desistência definitiva" do apresentador Luciano Huck (sem partido) de disputar a Presidência da República, o vice-governador César Colnago, presidente estadual do PSDB, reuniu-se com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pré-candidato tucano ao Palácio do Planalto. O encontro já estava marcado e Colnago, mesmo antes da decisão do apresentador global, já defendia que a candidatura do partido era a de Alckmin.
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso mantinha conversas frequentes com Huck, mas para Colnago "isso é passado". "Essa coisa do Huck já acabou", afirmou, ao ser questionado pela reportagem se o assunto foi tema da conversa com o governador paulista.
O vice-governador conta que o tom da conversa foi sobre o futuro. Ele aconselhou Alckmin a percorrer os Estados com propostas regionais e também nacionais, focadas na geração de emprego e na segurança pública. Houve também o convite para Alckmin vir ao Espírito Santo. "Entre abril e maio. Quero levá-lo à região serrana, ao Caparaó, talvez durante a colheita do café", disse o vice-governador.
Ele contou que está muito animado com a pré-candidatura do correligionário, assim como o próprio Alckmin. Quanto aos percentuais alcançados pelo governador de São Paulo nas pesquisas de intenção de voto (alcançou 11% no último Datafolha, em janeiro), Colnago diz que esse é um retrato momentâneo.
"Tem muita coisa para acontecer ainda. O cenário de hoje não é o cenário de amanhã, muito menos o de agosto. O importante é construir alianças nacionais com partidos grandes, médios e pequenos. A campanha é curta e tem que ter tempo de TV e rádio", avaliou o presidente estadual do PSDB.
Já em relação ao palanque local, Colnago diz que a orientação é ter candidatos nos Estados para apoiar o pré-candidato à Presidência da República. "Mas pode ser um palanque próprio ou um que nós apoiemos", ressaltou Colnago.

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