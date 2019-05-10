Home
>
Política
>
Com Funai no MJ, Damares diz que continuará trabalhando com índios

Com Funai no MJ, Damares diz que continuará trabalhando com índios

A comissão especial mista que analisa a Medida Provisória da Reforma Administrativa decidiu devolver a Funai para o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ)