Com dinheiro do petróleo, Marataízes paga R$ 21 mil a quadrilhas juninas

"Olha o dinheiro do petróleo sendo usado para acabar com a dependência dele". É mentira. "Olha os royalties sendo usados para pagar quadrilha". É verdade.