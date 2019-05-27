Home
>
Política
>
Com ameaça de tumulto, vereadores acionam PM em Itapemirim

Com ameaça de tumulto, vereadores acionam PM em Itapemirim

A cidade tem "três prefeitos". Um afastado pela Justiça. Outro, pela Câmara. Um vereador foi empossado e quer despachar no gabinete do chefe do Executivo