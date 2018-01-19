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Collor anuncia que é pré-candidato à Presidência da República em 2018

Senador anunciou decisão em um evento no interior de Alagoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 20:00

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 20:00

Fernando Collor, Senador da República Crédito:
O senador Fernando Collor (PTC-AL) afirmou nesta sexta-feira que é pré-candidato à Presidência da República nas eleições deste ano, de acordo com sites de Alagoas. Em vídeo divulgado pelo site "THN1", Collor aparece discursando em evento na cidade de Arapiraca, no interior do estado.
"Por isso, eu digo a vocês que esse é um momento dos mais importantes da minha vida, como pessoa e como homem publico, porque hoje minha decisão foi tomada. Sou, sim, pré-candidato à presidência da República. Obrigado, e vamos à vitória", diz o senador no vídeo.
Collor já ocupou a presidência, entre 1990 e 1992, quando sofreu um processo de impeachment. Ele foi eleito senador em 2006, e reeleito em 2014. Em 2016, ele se filiou ao PTC, partido originado do PRN, legenda pela qual ele foi eleito presidente em 1989.
Em entrevista à rádio "Gazeta de Arapiraca", também nesta sexta-feira (19), Collor reforçou o desejo de concorrer à presidência. A entrevista foi divulgada pelo site "Gazetaweb".
"Tenho uma vantagem em relação a alguns candidatos porque já presidi o país. Meu partido todos conhecem, sabem o modo como eu penso e ajo para atingir os objetivos que a população deseja para a melhoria de sua qualidade de vida", afirmou Collor.
O GLOBO tentou entrar em contato com a assessoria do senador, mas não teve resposta.

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