Home
>
Política
>
Cogitar saída para enterro só põe Lula 'em voga posando de coitado'

Cogitar saída para enterro só põe Lula 'em voga posando de coitado'

Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro escreveu que líder petista é um 'preso comum' e cogitar saída era 'absurdo'