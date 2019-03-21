Home
>
Política
>
Cobrado, Maia diz que Moro desrespeita acordo

Cobrado, Maia diz que Moro desrespeita acordo

Depois de ser cobrado publicamente pelo ministro da Justiça e Segurança Pública a colocar em discussão o pacote anticrime, Maia o desautorizou e o acusou de "copiar" outro projeto que já tramita na Casa