CNBB fala em abrir um 'canal de diálogo' com Bolsonaro

Além da tradição de marcar uma audiência da cúpula com o papa Francisco, a presidência recém-eleita da CNBB pretende se reunir com o presidente Jair Bolsonaro