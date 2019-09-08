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Cirurgia de Bolsonaro corre bem, diz equipe do presidente

O presidente passa neste momento pela quarta intervenção cirúrgica após a facada que sofreu há um ano, em Juiz de Fora

Publicado em 

08 set 2019 às 15:12

Publicado em 08 de Setembro de 2019 às 15:12

Crédito: Carolina Antunes/PR
A cirurgia do presidente Jair Bolsonaro corre de forma tranquila no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. A informação foi dada na manhã deste domingo pela equipe do presidente. A cirurgia começou por volta das 7h35 e deve durar de duas a três horas. A estimativa é de que o primeiro boletim do hospital seja divulgado por volta das 14h.
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Segundo a equipe da presidência, os médicos responsáveis pela operação também darão entrevistas para explicar o procedimento e os próximos passos do pós-operatório.
O presidente passa neste momento pela quarta intervenção cirúrgica após a facada que sofreu há um ano, em Juiz de Fora (MG), durante um ato da sua campanha presidencial. A nova cirurgia é para a correção de uma hérnia incisional (saliência de tecido) surgida no local das intervenções anteriores.

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