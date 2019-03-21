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Ex-ministro

Ciro relembra sua previsão de que Temer seria preso

"Não é bola de cristal. É conhecer essa gente", publicou

Publicado em 

21 mar 2019 às 19:26

Publicado em 21 de Março de 2019 às 19:26

Ciro relembra sua previsão de que Temer seria preso Crédito: Reprodução | Facebook
O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) lembrou, pelas redes sociais, uma entrevista que concedeu em junho de 2018, quando era pré-candidato à Presidência da República, afirmando que Michel Temer (MDB) seria preso.
> "É muito ruim para o país ter um ex-presidente preso", diz Mourão
"Não é bola de cristal. É conhecer essa gente", publicou.
Ao ser sabatinado pelo jornal Correio Braziliense, ele afirmou: "Eu peguei no tempo que estava no comando da Câmara o Michel Temer e o Eduardo Cunha, batendo bola um com o outro para roubar a nação. Fui processado por ambos. Um está na cadeia e o outro vai."
> Planalto tenta evitar que prisão de Temer tenha impactos em votações

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