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Antissemitismo

Ciro diz lamentar 'mal-entendido' com comunidade judaica

O ex-ministro, associou judeus à corrupção em uma entrevista

Publicado em 31 de Agosto de 2019 às 14:13

Publicado em 

31 ago 2019 às 14:13
Ciro Gomes Crédito: Arquivo
O ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) divulgou ontem texto nas redes sociais no qual lamenta "mal-entendidos" com a comunidade judaica após associar judeus à corrupção em uma entrevista publicada em abril. Duas entidades israelitas o processaram por antissemitismo. "Lamento mal-entendidos que possam ter havido, produtos de desonestidade jornalística ou de mal (sic) emprego eventual da língua portuguesa. Sei também que generalizações podem eventualmente levar a injustiças", escreveu Ciro.
O presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib), Fernando Lottenberg, disse que a fala era um "gesto importante de reconhecimento de seu erro" e que vai reavaliar a ação judicial. 

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