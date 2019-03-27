Home
>
Política
>
Chanceler Ernesto Araújo diz que não houve golpe no Brasil em 1964

Chanceler Ernesto Araújo diz que não houve golpe no Brasil em 1964

"Não considero um golpe. Considero que foi um movimento necessário para que o Brasil não se tornasse uma ditadura. Não tenho a menor dúvida em relação a isso", declarou Araújo