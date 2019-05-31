Home
Certeza de que cidadão está desarmado aumenta violência, diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro apontou ainda que desde a assinatura do primeiro decreto sobre posse de armas de fogo, em janeiro, o "número de homicídios diminuiu em torno de 24%"